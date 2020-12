Alma E. Muñoz y Cristina Gómez

Enviada y corresponsal

Periódico La Jornada

Jueves 17 de diciembre de 2020, p. 8

Moctezuma,Son., En la inauguración de un cuartel más de la Guardia Nacional en este municipio, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que el martes fue el día con menos homicidios dolosos en México desde que inició su sexenio, con 47 víctimas.

Desde luego no es para cantar victoria, pero fue el día con menos homicidios desde que estamos en el gobierno , aseveró el mandatario, acompañado por la gobernadora Claudia Pavlovich; los titulares de Marina, Rafael Ojeda; de la Defensa Nacional, Luis Cresencio Sandoval; así como el comandante de la Guardia Nacional, Luis Rodríguez Bucio, y el subsecretario de Seguridad, Ricardo Mejía.