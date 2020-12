Laura Poy Solano

Periódico La Jornada

Jueves 17 de diciembre de 2020, p. 4

La ocupación hospitalaria en la Ciudad de México y el estado de México está al límite. En la capital del país se reporta 86 por ciento y en el estado de México 95 por ciento, advirtió Víctor Hugo Borja, director de Prestaciones Médicas del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

En conferencia de prensa, aseguró: Todavía tenemos camas porque hemos seguido ampliando la capacidad. Sin embargo, si este número (de pacientes) sigue aumentando corremos el riesgo de tener que dejar de atender otras patologías .

Explicó que a escala nacional se reportan 8 mil 60 hospitalizados por Covid-10 en camas generales y 320 en cuidados intensivos, cifra más alta que la alcanzada en el pico máximo que se registró entre junio y julio, cuando se tuvo a 8 mil 30 hospitalizados en un día.

En cuanto a la capital del país y el estado de México, indicó que la ocupación ya es de 90 por ciento, pues de 3 mil 573 camas disponibles se han ocupado 3 mil 221. Advirtió que si no hacemos nada, en la segunda o tercera semana de enero tendríamos un nuevo pico, pero todo depende de cómo responda la población en general para disminuir la transmisión .