Directores de los tres principales institutos nacionales de salud hicieron un llamado vehemente a la población a continuar con las medidas para no contraer el Covid-19. Queremos pedirle a los mexicanos que seamos generosos, que nos ayuden a salvar vidas. Ninguna fiesta vale una vida. No salgan de su casa, y si lo hacen para ir a trabajar, sigan todas las recomendaciones para evitar contagios. Debemos evitar posadas, visitas. Concretémonos a reuniones con la burbuja de la familia nuclear, con la que convivimos todos los días .

Esto quiere decir que muchísima gente es asintomática y que, por tanto, puede estar transmitiendo la enfermedad sin darse cuenta , enfatizó Rivera al presentar el martes los resultados de la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición-Covid-19. El sondeo –levantado entre marzo y noviembre– también confirmó que se enferman más los hombres que las mujeres, y que la mayor prevalencia de contagios se ubica en edades entre 20 y 59 años.

Respecto de las condiciones en que se encuentra el personal de salud, el doctor David Kershenobich, del Instituto Nacional de Nutrición, expuso: No estamos cansados porque no podemos permitírnoslo , pero tampoco la población debe estarlo. Relajarnos es el peor de los escenarios y la posibilidad de las vacunas no es necesariamente una garantía de que no nos podamos infectar aun habiéndola recibido, indicó.

Jorge Salas pidió a la gente unirse al equipo del personal de Salud, porque evitar la enfermedad, inicia desde casa . El trabajo en hospitales ha sido como nunca en varias generaciones. Ni siquiera cuando la influenza tuvo estas dimensiones”.