a felicitó el presidente López Obrador al mandatario electo de Estados Unidos, Joe Biden (dicen que la carta es fría, pero, ¿se trataba de escribir una de amor?); ya designó al nuevo embajador en Washington, Esteban Moctezuma Barragán; Biden ha venido dando a conocer los nombres de los personajes que integrarán su gabinete; los líderes del Partido Republicano pintaron su rayita con el vapuleado Trump; los secretarios de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard; de Hacienda, Arturo Herrera; de Economía, Tatiana Clouthier (pendiente de asumir el puesto), y el consejero jurídico, Julio Scherer Ibarra, están firmes y alertas en sus respectivos cargos. En una palabra, el escenario está casi listo para que comience la discusión de los grandes temas de la relación bilateral, sólo esperando que Biden tome posesión el próximo mes. (Los chayoteros dicen que es inevitable el choque entre AMLO y el nuevo presidente, lo cual es una excelente señal, porque hace cuatro años dijeron que estaba-escrito-en-las-estrellas que chocaría con Trump).

Asoman los problemas