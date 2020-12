Propone expendio petrolero

ndrés Manuel López Obrador, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos: Me dirijo a usted con el propósito de proponerle una idea que en realidad fue de Heberto Castillo. Como es de su conocimiento, el ingeniero fue un gran luchador social, (como usted), defensor de la política energética; ahora que está en marcha el proyecto del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec, considero tener en cuenta la siguiente idea, el ingeniero decía que había que poner un expendio en el Atlántico y en el Pacífico, en donde se despachara el petróleo, evitando la adquisición o arrendamiento de buques, el país que quiera comprar a México, deberá acudir a ese puerto y ahí se le despacha como en cualquier estanquillo. Con esta medida, se ejercería mayor control sobre el recurso petrolero y, adicionalmente, se evitaría el comercio en el mercado negro, que en otras administraciones lo usaron para saquear al país.

Sin otro particular, reciba un saludo y todo mi apoyo al impostergable proyecto de la Cuarta Transformación de México; lo necesitamos.

Julio García Rojas Flores

Denuncia anomalías en Scotiabank

El pasado 6 de febrero del presente año Scotiabank me cobró 810.84 pesos (comisión+IVA) para la renovación de una tarjeta de crédito expirada. Aunque he llamado más de una veintena de veces para reclamar el nuevo instrumento, Scotiabank no me lo ha entregado. Y ello, hasta la fecha. Sin embargo, debo decir que, durante el mes de octubre, sin haberme avisado, el banco autorizó a Uber realizar cobros en la tarjeta.

Cabe precisar, además, que ya di a conocer el 30 de julio pasado ese hecho en este mismo espacio. Y que no tengo ninguna deuda pendiente con Scotiabank. Tampoco con algún otro banco de la plaza financiera.

Así pues, no sé en base a qué Scotiabank se opone a entregarme la tarjeta. No creo que exista algún instrumento legal que pueda justificar esa acción. ¡Se trata de un verdadero abuso! Por todo lo anterior, pido a Scotiabank que me regrese el dinero que me cobró para esa tarjeta. Y declaro, asimismo, con fines legales, que no reconoceré ningún cargo a esa tarjeta en el caso que Scotiabank autoriza otra vez a alguna entidad comercial a realizar cargos, puesto que no está activada y que no la tengo tampoco en mi poder. Así pues, con el fin de ampararme, transmito copia de la presente nota pública a la Condusef y al Buro de Crédito.

Guy Pierre

Imputan construcción de pozo en Milpa Alta

Los abajo firmantes somos originarios de San Jerónimo Miacatlán, uno de los nueve pueblos anexos de la Comunidad Indígena de Milpa Alta. Desde hace meses estamos en resistencia contra autoridades de los gobiernos local y federal por sus intentos de construir en tierras comunales un pozo de extracción de agua, la que será llevada fuera de nuestro territorio. Estamos en plantón permanente desde octubre afuera del predio El Tanque y el día 13 de diciembre de este año un grupo de personas, entre ellas un trabajador de la alcaldía de Milpa Alta, intentaron mover una maquinaria de excavación que dejó abandonada en la calle una de las empresas perforadoras. Intentan desalojarnos y provocar enfrentamientos internos; por lo mismo, hacemos esta denuncia, la que también se remitirá a las instancias adecuadas en defensa de nuestras tierras, aguas y territorio.