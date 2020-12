Europa Press

Periódico La Jornada

Jueves 17 de diciembre de 2020, p. 7

Madrid. La decisión de Warner Bros de lanzar en 2021 sus películas en cines y en streaming de forma simultánea provocó reacciones dispares en la industria cinematográfica. Christopher Nolan se manifestó contra la compañía por adoptar esa estrategia.

Se trata de lo que los franceses llaman derecho moral , aseguró Nolan en una entrevista con The Washington Post. ¿Lo poseen todo simplemente porque lo pagaron o lo financiaron? Ésta no es una cuestión puramente legal; también es de ética. Es un asunto de asociación y colaboración. No hablaron con los cineastas. No les consultaron sobre cuáles eran sus planes para su trabajo. Creo que alguien necesitaba señalar que esa no era la forma correcta de tratarlos , señaló el director que luchó para que Tenet, su más reciente película, fuera estrenada en salas.

Nolan y otros directores se han mostrado en contra de tomar esta decisión sin consultar a los responsables de estas películas.