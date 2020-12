En entrevista, consideró que la iniciativa no condena la protesta social, dado que hay grupos ya identificados que actúan como delincuencia organizada para huachicolear las plazas de cobro. Señaló que Jalisco, Morelos y Sonora son los estados donde más extendida está la toma de casetas.

En este periodo se han registrado hasta 20 bloqueos diarios de diferente duración. Consideró que la iniciativa es un inicio, pero también se necesitan generalizar los cobros electrónicos en las estaciones y mayor coordinación entre diversos niveles de autoridad.

Hace unas semanas, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseveró que la toma de casetas “es un modus operandi para sacar dinero”, son grupos que “se dedican a medrar… es un acto ilícito, como el huachicol” y nosotros no vamos a permitir la ilegalidad, porque seríamos cómplices de actos delictivos .