Jueves 17 de diciembre de 2020

Ludwig van Beethoven, quien ayer cumplió 250 años de haber nacido, fue un músico que cambió el curso de la historia y dejó un legado universal único. El pensador y poeta navarro Ramón Andrés reflexionó desde su casa de Elizondo sobre la obra de un genio que creyó que con su música se establecía el futuro .

Ramón Andrés (Pamplona, 1955) publicó recientemente su libro Filosofía y consuelo de la música en Acantilado, su editorial habitual, pero tiene a sus espaldas una obra docta con punto de partida y de llegada en la música, su gran pasión y objeto de estudio. En entrevista, se adentra al universo complejo y contundente de Beethoven.

–Ya no hay duda de que Ludwig van Beethoven está entre los grandes músicos de la historia, ¿no es así?

–Por supuesto, él representó un hito, un cambio de mentalidad que se refleja en su música. Pensemos que en este maestro, sobre todo en las composiciones de su periodo medio, se dio el importante paso del estilo clásico al romántico. Eso significa que desarrolló un lenguaje más acorde con las pasiones humanas, desbordadas en aquellos inicios del siglo XIX. Todo cambió, la literatura, la pintura, la poesía, el sentido de la intimidad, la creencia en el genio, en el héroe que se enfrenta a un destino.

– Usted afirma que su figura tan inmensa y universal sirvió de consuelo ante la pérdida de Mozart. ¿Podría profundizar en esa idea?

–Habría que decir que esta idea surgió de un compositor y pianista virtuoso llamado Carl Czerny, alumno de Beethoven y maestro de Liszt, nada menos. En realidad era un modo de reconocer una pérdida irreparable y de saludar la llegada de otro genio. Pero si somos rigurosos, habría que reconocer que a la muer-te de Mozart todavía seguía en activo un músico no menos genial, como Joseph Haydn, más avanzado que Mozart en ciertos aspectos armónicos. Lo que ocurre es que Beethoven, quien estudió un tiempo con este último, no congenió con el maestro, al que consideraba demasiado apegado al contrapunto y otros recursos musicales. Creo que Beethoven no supo calibrar el inmenso talento de Haydn.

Necesidad de verdades

–¿Por qué la música de Mozart se asemeja al pensamiento de Kant y la de Beethoven a la de Hegel?

–Podemos decir que la filosofía de Kant es un acercamiento a la razón y a la idea de un ser humano necesitado de analizarlo todo, de comprender qué lugar ocupa en la naturaleza y entre sus semejantes. Mozart tiene algo de esto, carece de las ideas de carácter absoluto y de la necesidad de verdades, que tan bien plasmadas están en la filosofía de Hegel como en la música de Beethoven. Ambos tuvieron una fuerte tendencia a la afirmación, cosa que Mozart ni Haydn sintieron.

–La idea de la culminación de la historia, ¿en qué aspectos de la música de Beethoven se hace más patente?

–Muchas veces se ha dicho que Hegel es el último filósofo, en sentido estricto. Evidentemente, esto no es así, pero si se ha formulado el pensamiento hegeliano como el final de la historia es porque, en parte, Hegel dio el mundo por cerrado, por así decir. La historia se detiene porque Hegel la ha fijado. Dijo: el mundo es así, sólo así . Beethoven tiene también esta tentación que le lleva a defender las grandes verdades, únicas. Cuanto más afirma más sólido se siente. En cierto modo, Beethoven creyó que con su música establecía el futuro y un modo universal de sentir y hacer.

–¿Cree que Beethoven explota finalmente toda su inspiración musical con sinfónica? ¿Por qué?

–No, probablemente no sea en la música sinfónica. Es cierto que por su espectacularidad y por los recursos que le ofrecía una gran orquesta su inspiración raya a gran altura. Desde luego, y hay que decirlo, Beethoven creó un precedente e influyó sobre el posterior sinfonismo. Sin él, reconocía Wagner, no habría podido llegar a cotas tan altas, del mismo modo que Mahler decía que sin Wagner su música no habría sido posible. Así que hay una cadena muy larga que cruza más de un siglo. Pero el gran Beethoven, es mi opinión, está en las sonatas para piano, me refiero a las más maduras, y en los últimos cuartetos de cuerda.