Mientras en el caso del Centro Histórico, si bien el que haya aglomeraciones puede parecer muy aparatoso, es un tránsito rápido, aunque sea mucha gente, que no es recomendable, pero va con cubrebocas y apresurada, no va cantando ni platicando .

Explicó que en las reuniones y fiestas el riesgo se incrementa porque no se guarda la sana distancia y el uso de cubrebocas se relaja porque se canta, se come y se bebe ; además, se realizan en espacios cerrados, donde las personas permanecen mucho tiempo.

En videoconferencia, dijo que la mayoría de los pacientes en hospitales refieren que contrajeron el virus en fiestas o en sus centros de trabajo, y no porque hayan ido al centro de la ciudad.

El 60 por ciento de los contagios de Covid-19 ocurren en fiestas y reuniones familiares, reiteró la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo, tras señalar que no hay indicios de que el Centro Histórico sea un foco rojo de transmisión del coronavirus, pese a las aglomeraciones que se registran en la zona.

Al respecto, Sheinbaum destacó que 95 por ciento de las personas que van al primer cuadro de la ciudad utiliza cubrebocas de manera correcta, mientras los negocios cumplen de manera adecuada con las medidas sanitarias y la estancia de los consumidores es breve.

“Hoy no tenemos –porque hacemos revisiones de dónde se contagiaron las personas a una muestra representativa de los que ingresan a los hospitales– una indicación de que se hayan contagiado porque estuvieron en el Centro Histórico”, expresó.

Detalló que la mayoría refirió que adquirió el virus en reuniones sociales y familiares, y en menor grado en oficinas, aunque admitió que hay un porcentaje importante que no sabe dónde se contagió, pero no tenemos en particular un foco rojo que nos diga que las personas que acudieron al Centro Histórico son las que están contagiadas .

Por ello, manifestó, es necesaria la responsabilidad ciudadana para detener el aumento de casos de Covid-19, que sigan las medidas sanitarias y que no se hagan fiestas. E insistió en que el cierre de negocios será una medida de última instancia, si no tenemos de otra , para evitar mayores afectaciones económicas a los capitalinos.

Pero si la gente se sigue reuniendo para fiestas, convocando a salones de fiestas, reuniones que no están permitidas en bares, ahí es la responsabilidad ciudadana .

Agregó que mañana, con base en el análisis sobre la evolución de la pandemia en esta semana, se darán a conocer medidas adicionales para disminuir los contagios.