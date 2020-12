Alma E. Muñoz y Alonso Urrutia

El subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, pidió a los mexicanos mantener la sana distancia y en lo posible no salir de casa para disminuir los riesgos de contagio de Covid-19, cuyo nivel supera en 11 por ciento lo alcanzado en julio, cuando se dio el primer punto máximo de la pandemia. Sin embargo, el secretario de Salud, Jorge Alcocer, aseguró que aunque ésta se mantiene activa, está controlada en la mayoría de las entidades federativas .

Ayer, en medio de la emergencia sanitaria, resaltó que la población ha contribuido en forma muy importante durante este largo proyecto (sic) de la pandemia. Gracias nuevamente a su solidaridad, su confianza, comprensión y disciplina .

No obstante, López-Gatell señaló que depende de los ciudadanos que la epidemia reduzca su intensidad , sostuvo que el cubrebrocas es un instrumento solidario y se utiliza cuando no se puede mantener la sana distancia, como en el transporte público, para proteger a las demás personas; pero pidió no tener la falsa sensación de que por utilizarlo no me voy a contagiar, porque no es así, y lo estamos viendo todos los días cuando se realizan fiestas .

En la conferencia de prensa matutina de ayer, Alcocer pidió tranquilidad y confianza a los mexicanos, porque el gobierno seguirá evitando la saturación de hospitales y, sobre todo, la pérdida de vidas humanas mediante la ampliación del número de camas , en referencia a la conversión del nuevo hospital del Issste en Tláhuac, que arrancará operaciones el próximo sábado con 120 camas para atender a pacientes Covid, según informó Ramiro López Elizalde, director normativo de Salud del instituto.

La fórmula es no salir y mantener sana distancia