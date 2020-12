Ángeles Cruz Martínez

Periódico La Jornada

Miércoles 16 de diciembre de 2020, p. 11

En México, 25 por ciento de la población (alrededor de 31 millones de personas) ha estado expuesta al coronavirus, pero sólo 20 por ciento ha tenido síntomas de la enfermedad, lo que significa que la mayoría de ellas (80 por ciento) pudo haber transmitido el virus sin darse cuenta porque no tuvo ninguna molestia, o tal vez alguna leve. También, que la mayor parte de los mexicanos (75 por ciento) está en riesgo de adquirir la infección, revela la encuesta serológica de Covid-19.

Juan Rivera Dommarco, director del Instituto Nacional de Salud Pública (INSP), participó ayer en la conferencia vespertina en Palacio Nacional para presentar los resultados preliminares de la investigación, la cual se realizó al mismo tiempo que la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición este año, con la toma de muestras de sangre a individuos en 9 mil 400 hogares.

El especialista destacó el hecho de que tres cuartas partes de los mexicanos no tenemos inmunidad contra Covid-19 . Son casi 100 millones de personas, de modo que no debemos descuidarnos , ni siquiera por la próxima llegada de la vacuna. No es momento de pensar que ya podemos salir a la calle y olvidar las medidas de higiene y sana distancia. La mayoría estamos expuestos, somos vulnerables a la infección , subrayó.

Enfermos de todas las edades

En tanto, según el reporte sobre el comportamiento de la pandemia, se mantiene elevada la transmisión del virus SARS-CoV-2. Ayer se confirmaron 11 mil 228 nuevos casos, con lo cual la cifra acumulada llegó a un millón 267 mil 202. También se sumaron 801 decesos, para un total de 115 mil 99.

Sobre la Encuesta serológica de Covid-19, Rivera Dommarco explicó que existe la posibilidad de reinfección, pues la ciencia todavía no ha podido responder cuánto tiempo duran en el organismo las defensas contra el Covid-19.