Estamos apoyando en Chiapas, en Veracruz, en el sureste. Ya no está el Fonden. ¿Quién apoya? Directamente las dependencias, y muchísimo más que lo que hacía el fondo. Y al terminarse el Fonden se acaba la corrupción que había. Compraban víveres, enseres, a precios elevadísimos; tenían proveedores preferidos cerca de la Secretaría de Gobernación .

Durante su conferencia señaló que no hay objeciones para aprobar el uso legal de la mariguana con fines medicinales y lúdicos, sólo que en el Congreso, entre el Senado y la Cámara de Diputados, no se pusieron de acuerdo en las cantidades. Se pidió esa prórroga al Poder Judicial, porque no hubo tiempo de hacer una revisión, pero son asuntos de forma, diría yo, no de fondo. Creo que en el periodo ordinario se va a resolver .

De igual forma y a pregunta expresa, el mandatario se refirió al funcionamiento y las carencias de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, adelantando que se garantizarán los recursos para el apoyo a las víctimas. El subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas, presentará un informe al respecto antes de finalizar el año.