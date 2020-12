Gustavo Castillo García

Periódico La Jornada

Miércoles 16 de diciembre de 2020, p. 8

Aunque existen 17 carpetas de investigación en su contra por desvío de recursos y que testigos colaboradores han señalado la existencia de una red de corrupción en las secretarías de Desarrollo Social (Sedesol) y de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), que operó de 2012 a 2018, el ex oficial mayor de ambas instituciones, Emilio Zebadúa González, sólo ha acudido a declarar como testigo en la indagatoria que sigue la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (Seido).

Funcionarios federales indicaron que Zebadúa solamente ha señalado a su ex jefa, Rosario Robles, y 10 ex funcionarios y representantes de empresas, como los implicados en parte de la llamada estafa maestra, en tanto que sigue negociando un acuerdo que le permita imputar a ex funcionarios de la administración de Enrique Peña Nieto como responsables del desvío de más de 5 mil millones de pesos, y de haber firmado acuerdos con empresas fachada para trasladar recursos públicos a cuentas personales y también para el financiamiento de campañas políticas en 2015 y 2018.