Su extradición, que se llevará a cabo en las próximas semanas de forma inminente, sólo está pendiente de su aprobación en el consejo de ministros, que, en el marco de una orden de extradición, es un mero formalismo burocrático al tratarse de una orden judicial en firme con un país con el que hay firmado un tratado bilateral de extradición, pero que resulta imprescindible ya que para ejecutar la entrega se tienen que coordinar varios ministerios (Relaciones Exteriores, Justicia e Interior). En el consejo de ministros de este martes finalmente el asunto no entró , como ya ocurrió en los de las últimas semanas, en los que por cuestiones de agenda o de que todavía no está listo el operativo del traslado no se ha podido firmar la extradición para su ejecución. Pero su entrega a México es inminente y se hará efectiva en las próximas semanas, según confirmaron las mismas fuentes del gobierno a La Jornada.