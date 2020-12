Roberto Garduño y Enrique Méndez

Periódico La Jornada

Miércoles 16 de diciembre de 2020, p. 3

La Cámara de Diputados aprobó y turnó al Ejecutivo la reforma a la Ley de Seguridad Nacional que acota la presencia y actuación de agentes extranjeros en México, quienes deberán registrarse ante la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), no tendrán inmunidad diplomática y, en caso de que cometan un delito o que alienten a cometerlo, serán sometidos a la justicia mexicana .

Al argumentar en favor de la reforma, la vicepresidenta de la mesa directiva, Dolores Padierna (Morena), expresó: No puede haber agentes deteniendo personas y privándolas de su libertad encubiertos en operaciones de riesgo para las que no tienen autorización, persiguiendo armas ilegales o reuniéndose con autoridades municipales y estatales a espaldas del gobierno federal .

Resaltó que durante décadas, los gobiernos mexicanos aceptaron acuerdos y convenios bajo una lógica de subordinación a las políticas impuestas por Estados Unidos, que en buena medida se justificaron por el alto nivel de corrupción y desconfianza que imperó en las instituciones mexicanas infiltradas por grupos criminales.

No obstante, añadió, ahora la relación bilateral obliga a contar con un marco de cooperación sólido y operativo, bajo una óptica de respeto soberano, institucional y de reciprocidad absoluta.

Resaltó que no se puede conceder a los agentes extranjeros la potestad de decidir qué autoridad es confiable y cuál no; decidir en forma arbitraria con quién sí y con quién no comparten la información .

Al avalar la minuta del Senado sin cambios, legisladores de distintas bancadas revelaron que en el sexenio de Felipe Calderón se permitió que las distintas agencias de Estados Unidos y sus agentes se instalaran y operaran desde un edificio ubicado en Paseo de la Reforma.