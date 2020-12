Es alarmante e indignante ver una cifra récord de periodistas encarcelados , sobre todo en medio de una pandemia, señaló Joel Simon, director ejecutivo de la organización. La cifra es el total de los periodistas que se encontraban presos el 1º de diciembre de 2020, pero no registra el total de todos los que han sido arrestados y encarcelados, y después liberados a lo largo del año.

El informe relata que “la ausencia de liderazgo mundial en la promoción de valores democráticos –en particular por parte de Estados Unidos, donde el presidente Donald Trump ha denigrado infatigablemente a la prensa y se ha congraciado con dictadores– ha perpetuado la crisis”.

A la vez, dentro de Estados Unidos una cifra sin precedente de 117 periodistas fueron sujetos al arresto o procesados penalmente durante 2020, según un nuevo informe emitido esta semana por el Freedom of the Press Foundation con base en los datos de su proyecto conjunto con el CPJ, el US Press Freedom Tracker.

Los arrestos demuestran un incremento dramático por más de mil 200 por ciento comparado con las cifras de 2019. Un 36 por ciento de los arrestos fueron acompañados de violencia física. La gran mayoría ocurrieron con periodistas que cubrieron las históricas protestas por la justicia racial y contra la brutalidad policiaca hacia los afroestadunidenses.

El informe demuestra una crisis de libertad de prensa sin precedente en Estados Unidos , declaró Trevor Timm, director ejecutivo de la Freedom of the Press Foundation. Los periodistas no tendrían por qué preocuparse de ser arrestados al hacer su trabajo , sostuvo, y denunció que hasta la fecha hay plena impunidad de las autoridades que han violado la libertad de la prensa.

La organización también ha registrado más de 960 casos de violaciones a la libertad de prensa al cubrir las protestas de justicia social, y más de 60 al cubrir la elección.

Para mayor información: https://cpj.org/es/reports/2020/12/se-registra-cifra-record-de-periodistas-encarcelados-a-escala-mundial/; y https://pressfreedomtracker.us].