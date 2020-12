Cristina Gómez Lima

Corresponsal

Periódico La Jornada

Miércoles 16 de diciembre de 2020, p. 27

Hermosillo, Son., Alfonso Durazo Montaño, ex secretario de Seguridad Pública y Participación Ciudadana, se registró ayer como precandidato único de Morena al gobierno de Sonora e inició su precampaña proselitista. Lo acompaño Mario Delgado, presidente nacional de ese partido.

El aspirante destacó la libertad política que hay en Morena y aseguró que es una institución abierta a escuchar a los ciudadanos. Agregó que no desdeñará la ventaja que representa contar con los partidos Nueva Alianza y Verde Ecologista de México, al igual que con figuras políticas que se han aliado a su proyecto.

Con orgullo y compromiso me registro. Significa todo un reto aceptar esta responsabilidad que me asigna el partido; es la más honrosa que he recibido en mi vida pública y política , aseguró Durazo al anunciar que continuará su precampaña en el municipio de Magdalena de Kino, lugar de origen del extinto político priísta Luis Donaldo Colosio Murrieta.

Sobre el inicio anticipado de sus actividades proselitistas, Durazo Montaño expuso que aun cuando es el único candidato, tiene derecho a hacer precampaña, de acuerdo con una jurisprudencia de la Suprema Corte de la Nación.

Tenemos posibilidades de hacerla con militantes; por ello inicio en Magdalena, luego en Agua Prieta y Bavispe, lugares que esta semana visitará el presidente Andrés Manuel López Obrador .

Aclaró también que Morena “no levanta cascajo; el de los padrecistas (seguidores del ex gobernador panista Guillermo Padrés Elías) no está en Morena, sino en el PRIAN. Ellos son promotores activos de la alianza prianista que pretende eternizar en el poder al mismo grupo político-económico de hace décadas, mientras Morena impulsa un proyecto de transformación”.