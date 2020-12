Abril del Río

David García, coordinador de eventos de la Comisión Nacional de Caminata, expuso que la Unidad de Administración de Finanzas de la Secretaría de Educación Pública (SEP) no ha liberado los recursos ni cumplido los acuerdos para el desarrollo de esa misión.

Lo que buscamos es que el presidente Andrés Manuel López Obrador se entere de lo que está pasando, que no se ha liberado el recurso asignado, 75 millones por año para 2019 y 2020, a pesar de que se firmaron los convenios con los estados, y de que se ha cumplido con los planes de detección de talentos. Los que sufren son los marchistas, alrededor de 60 que no tienen sus becas, y los entrenadores a quienes no se les ha pagado en dos años , asentó García.