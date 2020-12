En conferencia de prensa previa al partido liguero de hoy contra la Real Sociedad, el entrenador comentó: Estas cifras son impresionantes; no vamos a tener a un jugador que le dé más efectividad a este club, por eso es el número uno, es increíble lo que ha hecho para el conjunto blaugrana.

No obstante, el técnico azulgrana, cuyo equipo marcha en la octava posición liguera, a 9 puntos del líder, la Real Sociedad, reconoció que en general no podemos estar contentos con nuestra trayectoria en el campeonato, hemos perdido partidos que no se podían perder. Tenemos que ser más regulares que lo que hemos demostrado hasta hoy .