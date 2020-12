A

propósito de una reforma constitucional que no comentaré, la oposición de derecha, algunos despistados (y también críticos serios e inteligentes) clamaron sobre la autonomía del Banco de México (BdeM). Perdón, pero no me hagan reír: no existe semejante cosa.

Antes de que se inventara la autonomía , fue director general del BdeM Miguel Mancera Aguayo (1982-1994), licenciado por el ITAM con posgrado en la universidad de Yale. Su gestión fue fundamental para instrumentar el Consenso de Washington y demás dictados de los organismos financieros internacionales. En 1994, cuando se reformó la Constitución para inventar la autonomía , Mancera fue el primer presidente de la institución durante los tres años siguientes. Actualmente es uno de los 12 varones (ninguna mujer) que integran la junta de gobierno del ITAM (tres de ellos de apellido Bailleres). En el ITAM, Mancera fue maestro de Pedro Aspe Armella y Francisco Gil Díaz, a su vez, maestros de José Antonio Meade y Luis Videgaray.

Según la reforma constitucional de 1994, el gobernador de la institución es designado por el presidente con la aprobación del Senado. Así, Ernesto Zedillo designó con la apro­bación de la mayoría priísta del Senado, a Guillermo Ortiz Martínez, quien hasta el día anterior ha­bía sido secretario de Hacienda del mismo gobierno. Ortiz Martínez es licenciado en economía por la UNAM y doctor en lo mismo por la universidad de Stanford. Después se ha dedicado a los negocios financieros. Como gobernador del BdeM continuó las políticas financieras neoliberales iniciadas por Mancera y dictadas por Salinas y Zedillo… es decir, por los organismos financieros internacionales.

En 2010, Felipe Calderón, con la aprobación de la mayoría prianista del Senado, nombró a Agustín Carstens, quien hasta 20 días antes había sido… sí, lo adivinó usted, lector amigo, su secretario de Hacienda. Carstens es licenciado en economía por el ITAM, doctor en lo mismo por la universidad de Chicago, doctor honoris causa por el ITAM y hoy se dedica… sí, lo adivinó usted, lector, a los negocios financieros.