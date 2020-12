Eduardo Murillo y César Arellano

Periódico La Jornada

Martes 15 de diciembre de 2020, p. 15

La Procuraduría Fiscal de la Federación investiga al ex senador Roberto Gil Zuarth por las acusaciones de soborno que le hizo Emilio Lozoya Austin, ex director de Petróleos Mexicanos (Pemex).

El también ex secretario particular de Felipe Calderón tramitó un amparo en contra de esta indagatoria, el cual aún no ha sido admitido a trámite.

En su declaración ante la Fiscalía General de la República (FGR), el 20 de agosto pasado, Lozo-ya Austin afirmó que el ex senador fue uno de los legisladores que recibieron dinero a cambio de su voto en una cena que tuve en la pizzería La Loggia en Polanco entre septiembre y octubre de 2013 con el senador Roberto Gil Zuarth .

A raíz de estos señalamientos, la PFF comenzó a recabar información y, para ello, emitió el oficio 529-V-DGDF-0637-2020, solicitando a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) datos sobre las cuentas bancarias del ex senador.

La petición de amparo fue presentada ante el juzgado tercero de distrito en materia administrativa en la Ciudad de México, donde Gil Zuarth impugna varios artículos de las leyes de Instituciones de Crédito; del Mercado de Valores; de Fondos de Inversión; de Ahorro y Crédito Popular, y para Regular las Actividades de las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo, que dan base jurídica para que la CNBV pueda tener acceso a la información de sus cuentas y compartirla con la PFF.