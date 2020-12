El legislador, integrante de la Comisión de Defensa, consideró que la actuación o intervención no regulada de agentes extranjeros en México es un tema incluso anacrónico.

Los últimos acontecimientos nos obligarán a revisar con seriedad la presencia de agentes de otros países en México, dijo Eduardo Bonifaz Moedano (Morena), en referencia al caso del ex secretario de la Defensa Nacional Salvador Cienfuegos.

El presidente de la Comisión de Defensa, Benito Medina Herrera (PRI), sostuvo que la regulación de la presencia y actuación de agentes extranjeros en el país ya está prevista en un acuerdo de julio de 1992, pero no se aplica y ello es responsabilidad del gobierno mexicano. El general en retiro planteó que no se involucren en asuntos de seguridad nacional temas que competen a las relaciones internacionales y, en este caso, a un acuerdo bilateral con Estados Unidos. Reconoció, no obstante, que la regulación atiende lo que acaba de acontecer con el general Cienfuegos .

La diputada Martha Tagle (MC), integrante de la Comisión de Gobernación, consideró que sí es necesario regular la actuación de agentes de otros países en materia de seguridad, aunque acotó que amerita una ley particular o reformar otras, pero no la de seguridad nacional .