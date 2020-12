César Arellano y José Antonio Román

Periódico La Jornada

Martes 15 de diciembre de 2020, p. 10

El reportero guerrerense Omar Bello Pineda, desplazado en la Ciudad de México desde hace tres años y amenazado de muerte, se manifestó en la Secretaría de Gobernación (SG), donde lleva 25 días en plantón, ya que el Mecanismo de Protección de Defensores de Derechos Humanos y Periodistas se negó a ponerle escoltas.

Él y otros dos manifestantes se extrajeron sangre del brazo para que funcionarios de SG los atendieran. Como periodista desplazado, no he tenido atención del gobierno federal y de Alejandro Encinas, ni del director de la Unidad de Recepción de Casos y Reacción Rápida del Mecanismo de Protección, quienes son los encargados de brindarnos seguridad .