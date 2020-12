Víctor Ballinas

El juez miembro de la Corte Interamericana de Derechos Humanos Eugenio Raúl Zaffaroni resaltó que México encara una vuelta a un derecho penal de garantías y a un sistema penal medianamente positivo , durante su intervención en el foro a distancia La cooperación en el derecho penal y su rol en un sistema penal garantista, organizado por el Senado.

El también ex ministro de la Corte Argentina y ex legislador, agregó que México no es un Estado fallido, como hace muchos años lo definió mi amigo Pepe Mújica, a quien admiro mucho, y lo corregí, le dije que México no es un Estado fallido, pero sí se trata de un Estado agredido y debilitado por el norte, el narcotráfico y por el poder punitivo informal que ha desaparecido a más de 70 mil personas .

Ante esto, señaló, el Estado mexicano debe recuperar el monopolio del ejercicio del poder público, así como generar medidas de cooperación eficaz para eliminar al poder punitivo informal que se ejerce al margen del gobierno. El poder punitivo formal está fallando porque no ha podido contener al poder punitivo informal, ésa es la realidad .