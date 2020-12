E

l día en que Joe Biden fue reconocido oficialmente como presidente electo de Estados Unidos se dieron a conocer dos significativas salidas de foro: en el país vecino, la del procurador de Justicia, William Barr, quien físicamente dejará el cargo antes de Navidad; y el anuncio del retiro adelantado de la embajadora de nuestro país en el de las barras y las estrellas, Martha Bárcena.

El caso de Barr es una muestra del fracaso de fanfarronería electoral que protagonizó Trump al pretender desconocer los resultados, no oficiales en estas semanas anteriores, pero ya con firmes visos de ser irreversibles, a favor de Biden. Barr, aliado firme de Trump, reconoció en días pasados que su oficina y el Departamento de Seguridad Interior no habían encontrado evidencias de fraude electoral. Con esa declaración, equivalente a un desmontaje desde las entrañas del trumpismo, pocas dudas quedaron de que el berrinchudo aún domiciliado en la Casa Blanca no tendría buen puerto para sus extraños planes de reelección forzada.

El caso de la embajadora Bárcena, por su parte, no afectará a personajes de poder, sino lo contrario. Marcelo Ebrard ha mantenido una cerrada contienda con la representante oficial de México en Washington, lo cual ha producido desde discordias en cuanto al protocolo de reuniones internas hasta una disonancia constante que ningún otro miembro de la nomenclatura andresina se permite ante el virtual vicepresidente de la República.

La embajadora Bárcena tiene una carrera diplomática consistente y seria, que hizo que se viera con naturalidad su designación ante el país vecino, sin que se pretendiera que hubiera influido su relación de matrimonio con Agustín Gutiérrez Canet, un periodista luego convertido a la diplomacia que es tío de Beatriz Gutiérrez Muller. Ha de decirse que Gutiérrez Canet (embajador jubilado) ha mantenido una posición pública, como articulista en un diario de circulación nacional, de ejemplar apego a sus convicciones y valoraciones, sin concesiones analíticas en razón de sus referencias con el primer círculo de Palacio Nacional.