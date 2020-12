E

l funcionario público a quien corresponderá investigar y perseguir los asuntos de lavado de dólares que pudieran cometerse bajo el amparo de la reforma a la legislación que rige al Banco de México es Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera. Por eso debería ser escuchada su opinión. Escribió en Twitter: “En la #UIF de @Hacienda_Mexico creemos que la reforma a la Ley de #Banxico debe analizarse en una discusión más amplia y técnica que permita enfrentar el problema de los dólares en efectivo y la necesidad de su incorporación, sin generar riesgos de #LavadoDeDinero”. Ya lanzaron la voz de alerta el BdeM y los bancos comerciales, en cuya esfera se moverían los dólares. Ha sido un año agitado, los diputados deberían de tomar un respiro antes de someter a votación la iniciativa que recibieron del Senado.

Comió pichón

No fue una sorpresa que el Colegio Electoral alzara el brazo al candidato del Partido Demócrata Joe Biden. Fue tardado por los recursos judiciales que promovió Donald Trump. La sorpresa fue que ganó en estados republicanos. Ahora, la atención está puesta en Georgia, donde habrá elecciones de dos senadores. Si ganaran los demócratas, Biden tendría el control del Congreso. ¿Y Trump? Corrió al abogado general William Barr, quien desde antes reconoció el triunfo de Biden. ¿Qué hay en el futuro del ex presidente? La venganza de la clase política washingtoniana que despreció y el hielo de los jefes de Estado con quienes tuvo duros enfrentamientos. A ver cómo les va con el nuevo gobierno a nuestros paisanos que vivieron cuatro años de terror bajo la amenaza de ser detenidos y deportados por la migra. ¿Y si se viene a vivir a Tabasco? Aquí hay alguien que tiene buenos recuerdos.

Corte propina revés a bancos