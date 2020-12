▲ Una juez de La Paz resolvió anular, debido a fallas en la investigación, el proceso que enfrentaban el ex presidente de Bolivia Evo Morales y varios de sus colaboradores por el presunto fraude en los comicios de 2019, informaron ayer medios locales. En tanto, el ex mandatario brasileño Luiz Inácio Lula da Silva se anotó otra victoria judicial tras la decisión del Supremo Tribunal Federal de Brasil de excluir la delación del ex ministro Antonio Palocci en un caso sobre la operación Lava Jato, debido a que sus acusaciones fueron desmentidas por todos los testigos . Las imágenes son de archivo. Foto Afp