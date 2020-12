En la causa del sistema de espionaje estatal en tiempos de Macri van surgiendo novedades cada día y reconocimientos que complican más en la cúpula del poder.

La ex agente de la Agencia Federal de Inteligencia Denise Aya Tenorio, investigada por realizar espionaje ilegal en las cárceles federales, declaró ante la justicia el pasado jueves que durante la gestión de Cambiemos le ordenaron espiar a ex funcionarios kirchneristas (detenidos también de manera ilegal) con el argumento de identificar si tenían vínculos con el narcotráfico .

El fiscal de la causa de espionaje, Santiago Eyherabid, le preguntó si le ordenaron espiar a ex funcionarios como el ex vicepresidente Amado Boudou o al ex ministro Julio de Vido, o Carlos Santiago Kirchner, por si tenían vínculos con el narcotráfico , a lo que la ex agente contestó: eso es lo que se nos dijo y en eso trabajábamos .

Boudou, a su vez, invocó la gravedad institucional del caso de su indebida condena y cuestionó a la Corte Suprema vendada por no analizar que hubo un arrepentido sobornado por Cambiemos ni haber tenido en cuenta el espionaje con el que se violó la garantía de defensa en su caso.