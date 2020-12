▲ Arabia Saudita informó ayer que un barco de transporte de combustible anclado en una terminal de Yeda fue atacado por un bote cargado de explosivos, después de que la naviera Hafnia afirmó que uno de sus petroleros, el BW Rhine (en la imagen), había sido alcanzado por una fuente externa no identificada. En un comunicado difundido por medios estatales, un portavoz del ministerio saudita de Energía no mencionó el nombre de la embarcación ni identificó la autoría de la agresión. Por el momento el ataque no ha sido reivindicado, pero en los últimos meses, los rebeldes hutíes del vecino Yemen han intensificado la hostilidad contra Arabia Saudita, en represalia por la campaña militar que este país encabeza en apoyo al gobierno yemení. Hafnia indicó que la tripulación del barco apagó el fuego y nadie resultó herido, y agregó que partes del casco resultaron dañadas. Foto Ap