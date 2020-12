En días pasados también señalaron que las autoridades serán responsables de la violencia que pudiera ocurrir porque van a detener los camiones que, aseguran, son financiados por el narcotráfico.

Los lugareños explicaron que en su comunidad los servicios educativos y de salud son deficientes o de plano no existen; las instituciones públicas no promueven la generación de empleos; no hay planes de desarrollo regional ni seguridad pública y no se garantizan los derechos humanos .

Indicaron que el crimen organizado ha promovido por décadas el cultivo de la amapola y actualmente la tala ilegal , en la cual se ocupa “la mano de obra campesina, por las buenas o por las malas.

“La guerra entre los grupos delincuenciales por el control de la sierra ha dejado un éxodo de familias, pueblos fantasmas, numerosas desapariciones, ejecuciones, viudas, huérfanos, albergues que se crean y luego desaparecen por desatención del Estado, y mucho daño sicológico para las familias”.