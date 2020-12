Enrique Méndez y Roberto Garduño

Periódico La Jornada

Martes 15 de diciembre de 2020, p. 23

La Cámara de Diputados ratificó anoche la propuesta del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, para que Elvira Concheiro Bórquez sea la titular de la Tesorería de la Federación, en una votación que contó con el apoyo de las bancadas de Morena y de los partidos del Trabajo, Encuentro Social y Verde Ecologista de México.

La Comisión de Hacienda, que sesionó por la mañana para conocer de la propuesta, escuchó a la doctora Concheiro, quien se presentó: mis estudios me han proporcionado una sólida perspectiva crítica , es precisamente esta formación social y política de izquierda” lo que le permitirá contribuir a la nueva visión de país, que encabeza el gobierno del Ejecutivo federal. Y se adelantó a las críticas y reproches de la oposición por su nombramiento: No es tiempo de entender estas funciones de gobierno en sentido estrecho y olvidando dónde radica la soberanía .

El priísta Pedro Pablo Treviño suavizó la posición de su partido al sostener que la Tesorería de la Federación ha adquirido un papel preponderante, y nos llama sobremanera el papel que juega en el manejo de los recursos, los fondos provenientes de los fideicomisos, nos preocupa la bolsa que se está haciendo. Queremos que esa instancia sea buena administradora de los recursos públicos. Nos interesa evitar que se caiga en el uso político del gasto, es para nosotros de mayor importancia asegurar el manejo transparente de todos los recursos que se canalizan a la tesorería. Reconocemos la facultad que tiene el Ejecutivo para nombrar a sus colaboradores. Sin embargo, estaremos muy atentos sobre el actuar transparente de ese organismo .

No obstante, Higinio del Toro, de Movimiento Ciudadano, se enfrascó en reprobar el nombramiento porque, “en el servicio público no se puede improvisar, vemos una decisión política, no se tiene la suficiente experiencia para encabezar la Tesorería, y preguntamos si existe la capacidad. Encontramos un profundo conflicto de intereses, es hermana de Luciana Concheiro, y por qué no decirlo fue esposa de Pablo Gómez. Consideramos la inegibilidad de la ciudadana Elvira Concheiro.