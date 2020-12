▲ El pentatleta Manuel Padilla Lazcano, campeón de la Copa del Mundo en Bulgaria 2019 y quien busca clasificar a los Juegos Olímpicos de Tokio, se encuentra en tratamiento por Covid-19 tras dar positivo el 30 de noviembre, por lo que no podrá competir este fin de semana en el Nacional, con sede en Morelos. Pasé mal unos días y prefiero recuperarme bien para no tener problemas después, porque me dijeron que esto puede dejar afectaciones de por vida en los pulmones si no llevas el proceso adecuado , dijo desde su casa. Foto Conade