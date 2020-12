En el transcurso de hoy, mañana y el miércoles me van a comunicar si oficialmente hay algún acercamiento de un club por Carlos González, Iniestra, y la renovación o no del préstamo de (Alejandro) Mayorga. En estos días me darán claridad de esos temas y con base en eso haremos el armado del siguiente torneo , declaró el timonel argentino ayer en conferencia de prensa virtual.

La tristeza no me la puedo sacar de encima, uno se hace muchas ilusiones al estar ahí, pero estoy orgulloso porque los jugadores dejaron todo hasta el último minuto, creyeron en mi idea, también estoy muy contento porque dirijo a uno de los equipos más grandes del futbol mexicano y pude estar en una final, aunque nos ganó el mejor .

Explicó además que en el partido de vuelta, efectuado el pasado domingo en el estadio Nou Camp, optó por quitarle la titularidad al portero Julio González y dársela a Alfredo Talavera, quien recientemente se recuperó de una lesión, por su vasta experiencia en finales.

“Tuvimos la jerarquía y el talento de Talavera durante 17 fechas, y lo mismo tuvimos de Julio en la liguilla. Fue una decisión muy complicada, pero me volqué por Alfredo por la experiencia.

“Somos el equipo más joven de México y nos enfrentamos a un club con un promedio de edad donde todos sus elementos tenían buen rodaje. Tala es de los poquitos futbolistas, contando con tres dedos, que habían jugado una final, creí que en ese momento podía imponer”, señaló.

Por último, Lillini dijo sentirse muy motivado por su futuro como director técnico de los Pumas.