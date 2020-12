Su acción más peligrosa en la recta final del primer tiempo ocurrió tras un saque de esquina, pero el remate se estrelló en el travesaño y no pudieron hacerle daño al rival antes de irse al descanso.

Una de las oportunidades más claras de gol que generaron las Rayadas ocurrió al minuto 32, cuando Christina Burkenroad recibió sola en el área un pase enviado desde el sector derecho y remató hacia la portería felina; no obstante, su disparo salió desviado.

En el complemento, Tigres volvió a salir a la cancha con mucho ímpetu y apenas en los primeros minutos, al 50, estuvo muy cerca de perforar el arco contrario, luego de que Natalia Gómez Junco se quitó a dos rivales en el área para cederle el esférico a Mayor, quien tiró con una media chilena, pero el balón cayó justo en las manos de la portera de Rayadas, Alejandría Godínez.

Error de la silbante

Pocos instantes después, las felinas volvieron a sufrir otro error arbitral, tal como sucedió en el duelo de ida. En esta ocasión, la silbante Katia Itzel García no marcó un penal por un fuerte pisotón de la goleadora del Monterrey, Desirée Monsiváis, sobre Katty Martínez justo en el área.

La equivocación de la juez central no desalentó a las locales, quienes no disminuyeron su intensidad y continuaron presionando al Monterrey, que no lograba hilvanar ninguna llegada de peligro.

Fue entonces cuando el entrenador de las Rayadas decidió enviar a la cancha a Dinora Garza y Yamile Franco en lugar de Diana Evangelista y Daniela Solís, respectivamente. Medina también optó por ingresar a Belén Cruz en sustitución de Natalia Gómez Junco.

Las modificaciones de Becerra surtieron efecto, pues su equipo lució más dinámico y comenzó a acercarse a la cabaña de Solís por conducto de Garza y Monsiváis, quien incluso se animó a disparar desde media cancha y luego frente al área, pero sus remates fueron infructuosos.

Cuando todo parecía indicar que el marcador acabaría empatado a cero goles y, por consiguiente, que Tigres obtendría el título debido a su triunfo en el partido de ida, Monterrey consiguió la victoria 1-0 al 90+4 por conducto de Annia Mejía con un remate dentro del área, lo cual igualó 1-1 la serie y obligó a la definición del campeón mediante una tanda de tiros penales.