Ap

Periódico La Jornada

Martes 15 de diciembre de 2020, p. 2

Carahue. Miles de personas con cubrebocas, capas de plástico y paraguas llenaron el lunes las playas de lagos y las costaneras de la región chilena de La Araucanía mientras la Luna cubrió completamente el Sol para vivir el único eclipse solar total del año.

En Pucón y en otras comunas de La Araucanía, 700 kilómetros al sur de la capital chilena, muchos se olvidaron de la distancia social, pese a que las autoridades habían impuesto medidas sanitarias adicionales para evitar el incremento de los contagios del nuevo coronavirus.

Diego Fuentes, quien viajó al sur para ver el eclipse, señaló a The Associated Press que fue bueno... estuvimos todos juntitos, pensé que no se iba a ver, pero valieron la pena los dos minutos . Por su parte, Carol Paredes lo calificó como una experiencia increíble .

Los niños también se maravillaron por el espectáculo. Me gustó mucho y fue bueno que haya habido nubes, porque pudimos verlo un poco sin lentes , contó la pequeña Catalina Morales, que observó el fenómeno acompañada de su padre, Cristián Morales, quien, a su vez, señaló que fue espectacular, una experiencia única .

Miles saltaban y gritaban felices bajo la llovizna, y cuando el Sol fue completamente cubierto por la Luna, en medio de la oscuridad, reinó el silencio por algunos instantes. Luego volvieron con más fuerza los gritos y otras expresiones de felicidad. Durante la oscuridad sólo se apreciaban las luces de los teléfonos celulares.

Decenas de miles de turistas acudieron a comunas como Pucón, Villarrica y Puerto Saavedra, donde persistía la llovizna al momento del ocultamiento del Sol, mientras en otras más pequeñas, como Lican Ray, se vivieron algunos instantes con nubosidad parcial que les permitió ver el eclipse, que se repetirá en América del Sur en diciembre de 2048.

El fenómeno empezó a las 14:37 GMT en Isla Mocha, región vecina del Biobío, a unos 200 kilómetros de Pucón y Villarrica, y alcanzó la totalidad del oscurecimiento a las 16:03 GMT, lo que se prolongó por poco más de dos minutos.

Antes de alcanzar la plenitud, empezó a oscurecer poco a poco y las personas en la zona reportaron una leve baja en la temperatura y un poco de viento.

Las aves se vuelven locas

Si estuviera despejado debería bajar la temperatura cinco grados y levantar el viento... las aves se vuelven locas y se van a dormir en esos dos minutos, aunque con lluvia los pájaros no se sienten tan desconcertados , sostuvo el astrónomo José Maza, Premio Nacional de Ciencias Exactas.

En Santiago, 700 kilómetros al norte de Carahue, lentamente disminuyó la luminosidad en un día soleado y se sintió un viento leve. El meteorólogo Eduardo Saéz precisó que en la capital chilena la temperatura descendió de 27.3 grados Celsius a 25.