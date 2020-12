P

oco a poco, a contracorriente, en forma casi subversiva, se revela la naturaleza de la crisis y cómo se produjo la serie de hechos y políticas sin precedentes que hemos estado viviendo. Se caen los velos que lo encubrían, se des-cubre lo que estaba oculto. Caen una tras otra las certezas que guiaban nuestro comportamiento, lo que dábamos por sentado. Algunas son antiguas y estaban ya cuarteadas; otras se formaron apenas y parecían firmes.

A lo largo del año se usó la ciencia como coartada. Gobiernos de todo el mundo dijeron hasta el cansancio que sus decisiones tenían fundamento científico. No hay tal. No puede haber estudio, científico o no, de lo que nunca se hizo: confinar personas sanas como medida de salud pública. Es un experimento basado en la opinión de expertos cuyos compromisos e intenciones son por lo menos oscuros.

El impacto diferencial de lo ocurrido es ya enteramente evidente. El desastre económico, si no intencional por lo menos predecible, acumuló inmensas riquezas para unos cuantos, mantuvo a muchos en condiciones de confort económico, y condenó a millones, acaso a la mayoría, al hambre, la miseria abyecta, la lucha estricta por la supervivencia.

Los desechables, las personas que no tienen uso alguno para el capital, han estado siendo desechados. Prosigue aceleradamente la destrucción de sus condiciones materiales de vida, los empleos lo mismo que las fuentes autónomas de ingreso, y también sus entornos, suelos, aguas, bosques, selvas…

Toda esa destrucción ocurre unas veces bajo la coartada del virus: habrían sido medidas dramáticas para protegernos de él. Otras veces, las más, se alude al desarrollo y al progreso que traerá el coctel de inversiones públicas y privadas. Modos de existencia social que aseguraban una vida digna, en relación sensata con la Madre Tierra, se liquidan aceleradamente para conseguir al fin el desarrollo del sureste , el área que habría quedado rezagada . Los ejemplos abundan en el mundo entero.

Debe ser motivo de preocupación que aún se mantenga la ilusión en muchas personas, lo mismo sesudos analistas que millones que cultivaron por años una esperanza y no están dispuestos a soltarla. A pesar de que experimenten cada día lo contrario de lo que esperaban, confían aún en el mesías que habrá de remediar desastres de ayer lo mismo que los de hoy.

A ras de tierra, sin embargo, no sólo se hace evidente el horror, que a veces tendía a disimularse o se atribuía a condiciones circunstanciales. El des-cubrimiento principal es el de capacidades que parecían dormidas, aletargadas, o en franco deterioro. Ya no se contaba con ellas. Ante las catástrofes que nos abruman, no queda más remedio que reinventarnos. No podemos seguir por el camino que traíamos.