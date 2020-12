Ricardo Monreal, coordinador del grupo mayoritario en el Senado y presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), sostuvo este fin de semana reuniones privadas con autoridades del Banco de México (BdeM)), con dirigentes del sector privado y con el coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ignacio Mier Velazco, para analizar la minuta que aprobaron senadores para que esa institución adquiera los dólares que no se puedan repatriar en México, y que se discutirá este lunes en San Lázaro.

A través de un mensaje grabado en redes sociales, indicó que se debe eliminar cualquier presunción de actividades ilícitas o de afectar la autonomía del Banco de México. Para ello, dijo, la Cámara de Diputados actuará de conformidad con sus atribuciones y las disposiciones que regula su funcionamiento.

El morenista precisó: Lo que sí creo urgente es que se atienda en la ley nuestra preocupación, el manejo de dólares de origen legítimo, proveniente de migrantes y del turismo. Morena actuará siempre creando normas y reglas que profundicen el cambio de régimen . Detalló que las modificaciones a la Ley del Banco de México tienen el propósito, entre otros, de evitar que los dólares que los connacionales envían a sus familiares a México se vean reducidos hasta 30 por ciento o más del tipo de cambio, afirmó el legislador en un mensaje difundido en redes sociales.