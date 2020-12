Cuando la multitud esté conmocionada leyendo la columneta este lunes, en 50 estados de EU se estará confirmando el triunfo del señor Joe Biden. Al señor Trump aún le quedan recursos legales para insistir en su despropósito. Recurrir a la Cámara de Representantes, por ejemplo, a menos que alguien le recuerde que la presidenta de la misma es la señora Nancy, quien tiene Pelosi en su apellido pero… she has no pelosi in her tongue. Lo que pase hoy nos dará tema de plática para la próxima semana.

Pues saco todo esto a relucir porque hoy, lunes 14, es el ridículamente llamado día D por algunos torpes fanáticos trumpistas. No tienen idea de lo absurdo del símil que emplean. (No faltará un fundamentalista que afirme que el día D se llama así en honor de D onald.)

El lunes pasado me referí a un grupo de jóvenes que prestaban, como voluntarios, el invaluable servicio de vacunar a cuanta persona lo solicitaba, contra el taimado virus de la influenza, que rumia con rencor y rabia el haber sido relegado a segundo sitio en el miedo y la angustia que a los humanos nos provocan estas aberraciones conocidas como virus. La influenza pertenece a la familia orthomyxoviridae. Influenza es una palabra de origen italiano y se deriva de influencia, es decir: poder de una persona para determinar o alterar la forma de pensar o actuar de alguien . Lo anterior, en razón de la forma de transmisión de esta enfermedad, que es el contagio de un ser humano afectando a otro u otros que estaban sanos.

Breve comentario ejemplificativo y casi marginal. La peor influenza que padeció Enrique Peña se llamó algo así como videgaraux-1, y la de Carlos Salinas un terrible virus importado de una banlieue parisina. Se padeció en el país por un sexenio y todavía no se le ha erradicado totalmente. Se le conoce como GiuseppeMarieCórdovas-Yavas. Se sabe que la 4T es un inmejorable antídoto.

El grupo estaba situado a unos metros de la Sala Nezahualcóyotl en el Centro Cultural de CU, bajo un techito habían colocado una mesita plegable, algunas sillas, insuficientes para 12 pompas (o sea seis personas) pero, a cambio, esas carencias eran compensadas por una entusiasta actitud de servicio, un gusto que los desbordaba al saberse útiles a semejantes que jamás habían conocido y a los que, seguramente, nunca volverían a ver. Con gratitud publico la foto de esos amigos instantáneos. Se llaman José Antonio Olvera, América Rivera López, Rosa Isela Zequera, Lil y Paola Maldonado. Me faltó uno, y como no es justa la omisión, el próximo lunes lo mencionaré dos veces. ¡Verdad que no se cansa uno de gritarle a la UNAM ¡Cómo no te voy a querer! Como siempre, tuve que cortar la mitad de lo que había escrito para ustedes. Yo sí que no me sé medir.

