uánto debe subir el salario mínimo el próximo primero de enero? Recordemos que jala a más de 50 sueldos profesionales. Actualmente es de 123.22 pesos al día (o 3 mil 696.60 mensuales). Siempre generosa , la Coparmex sugiere entre 3 y 9 por ciento de aumento, es decir, entre 4 y 12 pesos diarios. El presidente López Obrador propone 15 por ciento. La secretaria de Trabajo, Luisa María Alcalde, dice que este aumento se integraría mediante un incremento directo de 6 por ciento al salario y un agregado en efectivo. En la frontera norte sólo sería de 6 por ciento, allá es de 185.57 pesos. Supera la inflación esperada de 4 por ciento en 2021. En 2018 era de 88.36 pesos pero la nueva administración impuso aumentos de 10 por ciento ese año; en 2019, 16 por ciento y en 2020, 20 por ciento. En lo que va del sexenio, el acumulado es equivalente a 39 por ciento. Si prosperara la iniciativa del Presidente, para 2021 habrá aumentado 51 por ciento. Sería una recuperación memorable pero en la realidad sólo quedaría obligado el millón de patrones que están registrados en el IMSS y los que operan en la economía informal son varios millones más. En mi opinión debería subir 20 por ciento, y ni aún así sería suficiente, pero no está mal 15 por ciento que propone el mandatario.

Empleos

En noviembre la ocupación en México siguió su curso de recuperación y sumó 148 mil 719 nuevos empleos. Se trata de la mejor cifra para un mes de noviembre desde hace una década, de acuerdo con el informe mensual del IMSS. Al 30 de noviembre el registro quedó en 20 millones 51 mil 552 puestos de trabajo, de ellos 85.7 por ciento son permanentes y 14.3 por ciento son eventuales; éstos porcentajes se han mantenido constantes en los años recientes. Como comparativo, al 31 de diciembre del año pasado se tenían registrados 20 millones 421 mil 442. Faltan todavía 421 mil empleos por recuperar del millón que se perdió por la pandemia. Hay un acuerdo del gobierno, sindicatos y sector privado de que no habrá despidos masivos este diciembre. Veremos en su momento si lo cumplen, sobre todo las empresas de outsourcing que precisamente este mes hacen un corredero de gente, a mucha ni siquiera le dan un centavo de indemnización.

Los dólares

Nunca hay que perder de vista que Ricardo Monreal llegó al Senado mediante una negociación con el presidente López Obrador. Quería ser jefe de Gobierno de la Ciudad de México, los sondeos señalaban que la indicada era Claudia Sheinbaum, amenazó Monreal con lanzarse como candidato de oposición a Morena. Claudia lo hubiera borrado del mapa en las elecciones pero AMLO prefirió otra vía y le regaló el cargo que tiene en la cámara alta. Desde ahí no deja de crear problemas, aunque hubiera sido peor que ocupara la jefatura de Gobierno. Ahora promueve una ley que modifica el manejo de dólares e involucra al Banco de México. ¿Qué intereses busca? Monreal nunca hace nada que no le genere un beneficio personal. Ayer la Asociación de Bancos de México se sumó a las objeciones que antes hicieron el gobernador y los subgobernadores de Banxico, Alejandro Díaz de León, Gerardo Esquivel y Jonathan Heath. En un comunicado que recibí por conducto de Banorte, la Asociación precisa lo siguiente:“–La iniciativa incrementa el riesgo de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo en el sistema financiero mexicano y lo transfiere al Banco de México, pilar de la estabilidad macroeconómica. –Dañaría la confianza internacional ganada a través de muchos años por el Banco de México y por la banca mexicana, provocando efectos adversos en la economía nacional. –La autonomía del Banco de México es una de las mayores fortalezas conseguidas por el país. La debemos cuidar y evitar que cambios en su operación la demeriten. –La ABM hace un llamado a que la iniciativa se discuta ampliamente antes de ser votada y se enriquezca con la opinión de expertos y las propuestas del propio Instituto Central. –Reconocemos que es legítimo atender a la brevedad posible los problemas de operación que una acotada parte de la población aún encuentra al cambiar sus ingresos en dólares obtenidos legalmente a moneda nacional”. La iniciativa de Monreal ya aprobada en el Senado –la mayoría sólo levantó la mano, probablemente no entienden un tema tan técnico– pasó a la Cámara de Diputados, donde es deseable que halle sepultura.