Esto no ha acabado , afirmó Trump, quien criticó la falta de valentía y sabiduría de la Suprema Corte (donde él instaló a tres de los seis jueces conservadores) y atacó a gobernadores y legisladores estatales republicanos en estados claves como Georgia y Arizona que no cedieron ante su reclamo de anular el voto de sus ciudadanos. En una entrevista con Fox News este fin de semana, le preguntaron a Trump si le preocupaba dividir al país, a lo cual respondió: “no, me preocupa que el país podría tener un presidente ilegítimo…”

Trump y sus aliados habían intentado descarrilar el proceso al solicitar la anulación del voto en estados claves y sustituir a los electores ganados por su contrincante con otros leales al presidente. Este esfuerzo ha fracasado y por tanto se espera que hoy culmine con la confirmación oficial de que Trump fue derrotado, y por mucho, por el demócrata Joe Biden

El Colegio Electoral, entidad anticuada establecida por los fundadores del país para imponer un control de la cúpula sobre la expresión de la voluntad popular, está compuesto por electores seleccionados por los partidos estatales. Cuando un ciudadano vota para presidente en Estados Unidos, en verdad está emitiendo un voto para un elector; o sea, no hay voto directo para presidente. Biden ganó con 306 votos electorales por 232 de Trump.

El candidato que gana la mayoría del voto gana todos los electores asignados a ese estado (con un par de excepciones). Treinta y tres estados obligan a sus electores a votar por el candidato que ganó el voto popular en ese estado; 17 no imponen eso sobre sus electores, y por lo tanto pueden votar como quieran, aunque son seleccionados por el partido y por lo tanto casi siempre son leales.

Este voto electoral es contado y enviado, junto con la certificación del voto popular en cada estado, al Congreso federal.

El proceso electoral presidencial concluye el 6 de enero, cuando el Congreso en sesión conjunta de ambas cámaras cuenta los votos del Colegio Electoral.

Trump aparentemente buscará lanzar su último ataque contra el proceso electoral el 6 de enero. Según las reglas constitucionales, después de declarar el resultado del conteo final del voto del Colegio Electoral, hay una última oportunidad para que legisladores registren una objeción al conteo. Eso deber ser por escrito y contar con el apoyo mínimo de un diputado y un senador. Si esto ocurre –ya hay un diputado federal que públicamente ha declarado que lo intentará, aunque aún no hay un senador que se ofrezca– cada cámara debate la objeción durante no más de dos horas antes de que se vote sobre si aceptar o no la objeción. Se requiere de mayoría en cada una de las cámaras. Como los demócratas son mayoría en la cámara baja, los republicanos –aunque voten en bloque– no tienen la posibilidad de revertir el resultado.

Pero todo indica que Trump desea continuar con el espectáculo de esta manera, culminando con lo que ya ha declarado: que Biden será un presidente ilegítimo .

Expertos expresan alarma de que esto prolongará una crisis política en el país, en medio de la peor emergencia de salud pública en un siglo y la peor situación económica desde la Gran Depresión. Más aún, señalan que la polarización que está provocando Trump ya está envenenando la posibilidad de lo que llaman curar las divisiones de esta pugna política.

Aunque una mayoría de votantes, 62 por ciento, considera que la elección ya está concluida, según una encuesta de CBS News este domingo, 75 por ciento de republicanos aún dice que está en disputa y sólo 18 por ciento de éstos considera que Biden ganó de manera legítima.