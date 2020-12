Si bien el tope a comisiones no afecta la competencia y menos a los trabajadores, Vela Dib aceptó que puede darse el caso de que salgan del mercado dos de las Afore más pequeñas; y si quieren evitarlo deberán disminuir sus elevados gastos comerciales.

En entrevista, el funcionario adelantó que el tope que se pondrá en marcha en 2022 no será de 0.54 por ciento, como se ha mencionado es el promedio de lo que se cobra en Estados Unidos, Colombia y Chile, sino que será mucho más alto , debido a que sus sistemas no son iguales al de México, por lo que la junta de gobierno hará un análisis para fijar la cifra más adecuada.

La reforma al sistema de pensiones es un paso histórico para el país, dijo Abraham Vela Dib, presidente de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (Consar), quien además respondió a las quejas de la iniciativa privada sobre al tope que se fijó a las comisiones que pueden cobrar las Afore a los trabajadores, pues aseguró que no daña la competencia en el mercado .

Un punto polémico es el tope a las comisiones que pueden cobrar las Afore, ante lo cual la Asociación Mexicana de Administradoras de Fondos para el Retiro, el Consejo Coordinador Empresarial y la Asociación de Bancos de México, entre otros, manifestaron su preocupación argumentando un control de precios.

–¿El tope a comisiones afectará la competencia del sistema?

–No habrá daño a los trabajadores. Uno de los argumentos que han dado es que va contra la sana competencia, pero es falso, porque las Afore no compiten en comisiones, sino con gasto comercial. Cada fin de año tratan de conseguir la comisión más alta posible. Queremos que haya competencia verdadera vía precios, que el trabajador no esté subsidiando este gasto comercial que no lo beneficia.

–¿Hay riesgo de quiebra de alguna Afore?

–Hice cuentas de cómo le afecta a cada Afore un cierto nivel de comisiones. Y sí, acepto que existe un pequeño riesgo de que por ahí dos administradoras de las más pequeñas salgan del mercado.