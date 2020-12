Ángel Vargas

Lunes 14 de diciembre de 2020

Las aportaciones de la discapacidad o diversidad al arte teatral son incuestionables, según Marta Cantero, directora de la compañía-escuela de teatro PaladioArte, de Segovia, España.

La introducción de la diversidad (entendida en términos de discapacidad) encima de un escenario ha modificado estéticas. Es decir, estamos creando cosas maravillosas que, si no fuera por nuestras condiciones, no se hubieran realizado antes. Para mí es una realidad: a nadie se le hubieran ocurrido si no se trabaja con personas con diversidad , aseguró.

La aportación estética de las personas con diversidad en la escena ha ido evolucionado e incluso ha dado lugar a una nueva estética, lo cual es una aportación al arte teatral contemporáneo.

La actriz, pedagoga y docente española fue una de las participantes en la mesa redonda Escena y estética desde la discapacidad, efectuada de forma virtual como parte del octavo encuentro Otros Territorios: Artes Escénicas Inclusivas, organizado por la agrupación Arte Ciego AC.

Este encuentro, que concluyó ayer, tiene el propósito de visibilizar el trabajo de aquellos artistas que laboran de manera directa con la discapacidad, así como generar redes entre las agrupaciones que se encuentran al margen de los circuitos culturales profesionales.

La mesa reunió a directores de escena y de compañías de México, Colombia y España para reflexionar en torno de la construcción de estéticas en las artes escénicas inclusivas.

Se abordaron temas como la construcción de la estética desde la discapacidad, las posibilidades de trabajar con un artista con discapacidad para el proceso creativo de un espectáculo y la necesidad de desarticular los constructos estéticos hegemónicos habituales.