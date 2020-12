Reyes Martínez Torrijos

Lunes 14 de diciembre de 2020

El maestro de la novela de espías, el británico John Le Carré, falleció a los 89 años de una neumonía, anunció este domingo su agente Jonny Geller, director de la agencia Curtis Brown, a través de sus redes sociales.

Geller informó que David Cornwell, conocido con el seudónimo de John Le Carré, falleció tras una corta enfermedad (no relacionada con el Covid-19) en Cornualles, el sábado por la noche, el 12 de diciembre. Tenía 89 años. Nuestro pensamiento está con sus cuatro hijos, sus familias y su querida esposa, Jane , añadió.

Señaló que con el fallecimiento de Le Carré, nacido en Poole, en 1931, “hemos perdido a un indiscutible gigante de la literatura inglesa. Él definió la era de la Guerra fría y sin miedo le dijo la verdad al poder en las décadas que siguieron”.

La familia del autor confirmó la noticia en un mensaje distribuido por Geller: “Con una gran tristeza debemos confirmar que David Cornwell –John Le Carré– falleció de neumonía el sábado por la noche tras una corta batalla contra la enfermedad”.

El autor se hizo famoso con la publicación de su tercera novela El espía que surgió del frío (1964), que escribió a los 30 años. La narración, de la que se vendieron más de 20 millones de ejemplares en el mundo, cuenta la historia de Alec Leamas, un agente doble británico en Alemania del Este. La adaptación al cine fue protagonizada por Richard Burton.

El maestro de intrigas tuvo como protagonista en varias de sus novelas al agente George Smiley.

El año pasado dijo a la revista española XL Semanal: Los británicos solíamos ser considerados una nación sensata, pragmática y, sí, extremadamente egoísta. Y ahora nos vemos inmersos en la estela de Donald Trump. Trump es un terrible ejemplo para otras naciones .

En ese entonces reconoció que tenía cáncer, pero no tengo ningún deseo de frenar o de dejar de escribir. Soy muy viejo y he tenido una vida maravillosa. Supongo que es el precio que hay que pagar. Y no tengo ningún miedo a la extinción; sólo quiero morir cómodamente. ¿No es lo que todos deseamos?

En su novela Un hombre decente, publicada a finales de 2019, reconoció que contiene la esencia de mi propia ira , contra el primer ministro de su país, Boris Johnson: Un charlatán, un impostor .

Le Carré fue un agente en el M16 hasta que fue descubierto a los servicios de inteligencia soviéticos por el agente doble británico Kim Philby y tuvo que dimitir.