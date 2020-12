Laura Poy Solano

Periódico La Jornada

Domingo 13 de diciembre de 2020, p. 11

Debido a que niños y adolescentes no son una población de alto riesgo para el Covid-19, prevalece una política, no sólo en México, sino en el mundo, de prevención y cuidado con respecto a su vacunación, porque no sabemos cómo puede afectarles, e incluir población pediátrica en los ensayos clínicos fase 3 tiene ciertos dilemas éticos , afirmó Gilberto Castañeda Hernández, experto en farmacología e investigador del Centro de Investigación y de Estudios Avanzados (Cinvestav).

En entrevista con La Jornada, indicó: al no observarse en los menores de 18 años un alto riesgo de desarrollar Covid-19 grave y fallecer, como sí ocurre en las personas adultas mayores, la postura es que queremos aprender qué pasa en los adultos y después hacer los estudios en población pediátrica; pero antes debemos contar con más datos, porque seguimos trabajando con hipótesis, y en este momento sería una falta ética vacunar a niños y adolescentes .

Tras darse a conocer que en México no se contempla vacunar a menores de 18 años, agregó que ningún ensayo clínico fase 3 se ha aplicado a ese sector, por lo que una vez iniciada la inmunización en adultos vamos a aprender mucho, pues se hará un monitoreo cuidadoso de las personas inmunizadas. Se irá aprendiendo, y cuando tengamos más datos habrá estudios en población pediátrica y embarazadas, que son sectores muy sensibles .

El reporte más reciente de la Dirección General de Epidemiología sobre el impacto del Covid-19 por rango de edad, destaca que a escala nacional menos de 5 por ciento de los casos positivos se han presentado en menores de 19 años, con 52 mil 490 contagios, mientras en este grupo de población se reportan 437 decesos, es decir, 0.4 por ciento del total de muertes desde el inicio de la pandemia.