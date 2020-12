Fernando Camacho Servín

Periódico La Jornada

Domingo 13 de diciembre de 2020, p. 5

En la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), la que toma las decisiones es una servidora , enfatizó Rosario Piedra Ibarra, quien descalificó los rumores según los cuales la persona que realmente manda en el organismo autónomo es el secretario ejecutivo Francisco Estrada Correa, señalado por varios ex trabajadores como una persona violenta y misógina .

En entrevista con La Jornada, con motivo de su primer año de gestión, la ombudsperson defendió los que considera sus principales logros y detalló que entre sus mayores preocupaciones están la violencia de género –que ha aumentado en tiempos de pandemia–, las víctimas de desaparición y el caso de los 43 estudiantes de Ayotzinapa.

Soy rehén de mis convicciones

Desde su llegada a la CNDH, el 7 de noviembre de 2019, una de las críticas más frecuentes que se le ha dirigido a Piedra Ibarra es el rol que juega Estrada Correa y el supuesto hecho de que es él quien en realidad dirige la comisión.

Consultada sobre el tema, la funcionaria descalificó por completo esas versiones. “Es falso. Todo lo que se está diciendo (sobre ese tema) son infundios y calumnias, porque la presidenta de la comisión es una servidora.

Soy rehén de mis ideales y convicciones y, cuando es así, no se puede escapar de ese compromiso [...] Estoy al tanto de esto, nadie más toma las decisiones. Obviamente, me reúno con mi personal, con los directores, el secretario ejecutivo y todos aquellos que tengan que ver con tal o cual decisión. Pido opiniones, orientación, pero la decisión última, la toma una servidora , recalcó. Con respecto a los juicios personales que le han dirigido varias ex trabajadoras del organismo –entre ellas Alejandra Ezeta y Beatriz Barros, ex directoras generales de Comunicación, quienes señalaron a Estrada como el responsable de sus salidas–, Piedra nuevamente defendió a su colaborador.

Se han ido algunos inconformes, a lo mejor porque pensaban que aquí era un lugar en donde el trabajo iba a ser más laxo. Aquí pueden llegar muy buenos profesionistas, pero no basta con serlo: hay que comprometerse con este trabajo arduo y difícil. Creo que a eso se deben esos comentarios desafortunados, pero falsos.

Amparo de militares

Otro de los temas que en días recientes despertó la inquietud de organismos civiles y especialistas fue el de los amparos que jueces federales le otorgaron a dos militares presuntamente involucrados en la ejecución extrajudicial de nueve personas en Tamaulipas, en 2016.

Como se recordará, la CNDH emitió la Recomendación 37/2020 sobre este caso y, en opinión de diversos colectivos, los amparos pretenden anular dicha observación y podrían sentar un precedente negativo que cuestionaría la imposibilidad de inconformarse ante los señalamientos del órgano autónomo.