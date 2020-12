P

ara entender una institución es útil recordar sus orígenes y cómo funciona tres décadas después. Daré un testimonio porque fui consejero ciudadano del IFE en 1994. Ese año fue fatídico: hubo un levantamiento indígena en Chiapas el mismo día que entró en vigor el TLC. El mundo entero se asombró de nuestro rezago social. El 23 de marzo fue asesinado Luis Donaldo Colosio (PRI), lo que provocó una gran crisis económica y política. Carlos Salinas de Gortari promovió una reforma para despresurizar la política: admitió que el IFE fuera controlado por consejeros ciudadanos.