La trabajadora señaló que el paro lo efectuará personal del laboratorio del Instituto Mexicano del Seguro Social, del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado y el sector salud, no sólo en Guerrero, sino en todo el país.

La lista unicamente considera a los médicos y enfermeras de base, de confianza y eventuales, trabajadoras sociales, asistentes médicos, camilleros, personal de alimentos, ambulancias, higiene y limpieza, inhaloterapeutas y técnicos radiólogos, pero no a los laboratoristas.

Una integrante del movimiento reprochó que ellos son quienes toman las muestras de pacientes que acuden a realizarse pruebas de detección de coronavirus y, sin embargo, no se encuentran entre el personal de salud considerado prioritario por las autoridades.

Acapulco, Gro., Alrededor de 500 trabajadores de laboratorios de hospitales del sector salud guerrerense suspenderán labores el próximo lunes en protesta porque, dijeron, no fueron incluidos en las 10 categorías de médicos y enfermeras a quienes se aplicarán las primeras vacunas anti-Covid-19.

Recriminó que médicos y enfermeras reciben bonos Covid-19, notas de mérito y pagos cuádruple como incentivos.

Sin embargo, “nosotros no estamos incluidos como personal de primera línea, no recibimos bonos, que por lo menos nos vacunen; nos toca tomar las muestras de personas que están intubadas y no nos han pagado un peso extra", acusó.

Calculó que en Acapulco laboran alrededor de 250 trabajadores y químicos laboratoristas, y en el estado son aproximadamente 500.

Denunció que ya falleció un compañero de nosotros durante la pandemia en Iguala, también tenemos reportes de colegas que sufren ataques de ansiedad .

La Secretaría de Salud federal informó que los primeros en ser vacunados en el país serán trabajadores del sector salud que se encuentran en la primera línea de batalla contra el Covid-19.