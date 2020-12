Juan Ibarra

Periódico La Jornada

Domingo 13 de diciembre de 2020, p. 6

Una de las mayores preocupaciones de Leiva es mantener la ilusión con que se dedica a su trabajo de músico. “Me esmero y persigo de manera incansable en que mi oficio no se convierta en rutina. No quiero estar en un show tocando y pensando en los productos de limpieza que quiero comprar”, sostiene el español.

Leiva tiene ya más de 20 años componiendo música, dando conciertos y haciendo giras. Formó parte de la banda Pereza, que en su país alcanzó gran popularidad en la primera década del presente siglo. Ahora como solista, además de haber lanzado ya cuatro álbumes de estudio, se dispone a llevar su música a México.

Hago música porque estoy enamorado de mi oficio, porque he tenido la suerte de vivir de lo que me gusta y porque me gusta. Sigo conectado con ella de la misma manera que cuando tenía 16 años. Voy a hacer música cuando me vaya mal; también seguiré haciéndola porque la necesito. Es una cuestión egoísta , expresa el cantautor sobre su oficio.

La última vez que el cantante se presentó en México fue durante el Vive Latino, uno de los últimos festivales en celebrarse antes del confinamiento social. Tuvo que tocar solo, pues su grupo se había quedado en España, por las restricciones sanitarias.

Cable a tierra