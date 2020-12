Periódico La Jornada

Domingo 13 de diciembre de 2020, p. 15

El Programa Mundial de Alimentos (PMA) de la ONU urgió a tomar medidas para enfrentar el hambre en América Latina, que se agravó por la pandemia y los desastres naturales, con el riesgo de que se incrementen la violencia, la migración y las protestas sociales en la región. Con hambre no podemos alcanzar la paz , afirmó el director del PMA para América Latina y el Caribe, Miguel Barreto. Indicó que de acuerdo con las encuestas en los países donde tienen presencia, había 3.5 millones de personas en inseguridad alimentaria severa. Hoy día tenemos más de 17 millones . Estas 14 millones de personas más no tienen alimentos, no sólo por el impacto del Covid-19, sino por las medidas de aislamiento social que impiden a la gente generar ingresos para sobrevivir.