Este 2020, el festejo de la Navidad será diferente, debido al aislamiento social que ha provocado la pandemia de Covid-19, sin embargo, esto no impedirá la compra de regalos y se calcula que los mexicanos gastarán poco más de 4 mil pesos en obsequios por las festividades, revela un estudio de la firma Kantar.

No todos los hogares planean hacer algo para festejar esta Navidad, pues 7 por ciento de los encuestados respondieron que no harán nada o no festejarán en estas fechas, número que prácticamente se duplica versus la medición del año 2019 , precisó el estudio.

Según Kantar, los medios digitales y punto de venta son los principales canales para buscar información sobre los obsequios, puesto que las tiendas departamentales son el principal lugar donde se harán las compras, sin embargo, éstas pierden relevancia en comparación con años anteriores, frente a los supermercados e Internet.

De 72 por ciento de los mexicanos que celebrará en casa, 91 por ciento pondrá árbol de Navidad y adornos.

Apuntó que 13 por ciento de los mexicanos pedirá comida a domicilio. Del universo de aplicaciones que ofrecen el servicio de envío de alimentos, Uber Eats es la primera opción para pedir la cena, mientras dos de cada 10 familias contratarán directo el servicio a domicilio de los restaurantes locales.